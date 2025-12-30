Meteo
Risc d'allaus 2 als cims
El servei meteorològic recomana limitar les excursions a terreny moderadament inclinat
El servei meteorològic d'Andorra ha rebaixat el perill d'allaus a 2 "perquè la perillositat queda restringida a les parets dels circs". El servei apunta que la neu recent dels darrers dies i les plaques de vent a vegades grans poden ser desencadenades "especialment per sobrecàrregues fortes especialment en vessants obacs molt inclinats per sobre dels 2.300 metres aproximadament".
L'augment de les temperatures durant el dia pot provocar petites purgues de neu humida. "Els indrets perillosos són coberts amb neu recent i difícils de reconèixer", explica el servei meteorològic, tot recomanant "mantenir la distància entre els components i limitar les excursions a terreny moderadament inclinat".