MOBILITAT
Retencions de sortida cap a Espanya
Les cues també afecten trams de la CG-1, la CG-2 i la CG-4
La xarxa viària del país registra avui trànsit dens en diversos punts, segons ha informat el Servei de Mobilitat. Les principals afectacions es concentren a la carretera general 1, a la sortida del Principat per la frontera hispanoandorrana, així com al vial del Pobladó en sentit sud. També es registren retencions a l’avinguda Tarragona en ambdós sentits de la marxa. A la carretera general 2 el trànsit és dens a l’entrada d’Encamp i de Canillo en sentit sud, mentre que a la carretera general 4 es detecten dificultats de circulació a l’entrada de la Massana, també en sentit sud.