CULTURA
Restaurats béns mobles que són part de la candidatura a patrimoni mundial
Els treballs s’han centrat en peces guardades a Casa de la Vall i a Sant Martí de la Cortinada
El departament de Patrimoni Cultural del Govern tanca aquest any 2025 amb la restauració de diversos béns mobles dels monuments que formen part de la candidatura a patrimoni mundial de la Unesco: Els testimonis materials de la construcció de l’Estat dels Pirineus: el Coprincipat d’Andorra.
Concretament, en el marc de la reforma de Casa de la Vall, s’han finalitzat diverses intervencions de conservació i restauració dels seus béns mobles, que posen en valor peces clau de la història institucional d’Andorra, i s’ha avançat en la restauració dels béns mobles de Sant Martí de la Cortinada.
A Casa de la Vall s’han restaurat peces emblemàtiques, com l’arca-arxiu
Pel que fa a Casa de la Vall, en destaquen tres: l’arca-arxiu de les sis claus, una talla barroca de Sant Ermengol i la primera bandera coneguda del Principat. En el cas de l’arca-arxiu de les sis claus, una peça única vinculada a l’origen de l’arxiu històric del Consell General, la intervenció ha consistit en una neteja profunda de la caixa, l’eliminació i estabilització de l’òxid dels elements metàl·lics i l’aplicació d’una capa de protecció final que en garanteix la conservació futura.
Els treballs s’emmarquen en un projecte global de conservació
Pel que fa a la talla barroca de Sant Ermengol, patró del Consell General, tant la imatge com la columna, procedents del retaule desmembrat de l’església de Sant Esteve d’Andorra la Vella, han estat objecte de tasques de fixació, neteja superficial i retocs puntuals per assegurar-ne l’estabilitat i la correcta lectura estètica. Finalment, s’ha restaurat la primera bandera del Principat de la qual es té constància i s’ha tractat de tal manera que pugui ser exposada a l’entrada de Casa de la Vall.
Sobre les intervencions a Sant Martí de la Cortinada, l’equip tècnic del departament de Patrimoni Cultural ha dut a terme la restauració del retaule major, durant vuit mesos, una de les actuacions de més envergadura realitzades des del 2024 fins ara sobre aquest monument. Concretament, s’han fixat alguns aixecaments puntuals i s’ha netejat la policromia i el daurat, una tasca especialment minuciosa. Aquesta intervenció se suma, entre altres peces, a la restauració dels frontals d’altar de les capelles de la Mare de Déu (del costat de l’Evangeli) i de la Mare de Déu del Roser (del costat de l’Epístola), una caixa-banc, un faristol d’origen medieval i diverses llànties que necessitaven retocs i restauració.