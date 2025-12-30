CULTURA
La residència artística Latitude presenta l'exposició 'WHAT HOLDS' d’Alex Rispal
La mostra reflexiona sobre la transformació dels materials i la persistència de la forma a partir de fotografia analògica i escultura
La residència artística Latitude presenta WHAT HOLDS, una exposició individual de l’artista Alex Rispal. La proposta, en col·laboració amb Kokos Huis i amb el suport de les Beques Internacionals de Residències Artístiques del Govern d’Andorra, parteix d’una reflexió sobre allò que perdura en els materials quan són sotmesos a processos de transformació.
El projecte es va originar durant la residència de Rispal al Swartland, una regió vinculada a la cultura del vi i marcada per la interacció continuada entre la intervenció humana i el creixement natural. L’artista va recollir fragments de palmera als voltants de la residència, materials que, tot i estar condicionats pel sol, el clima i els cicles vitals, conserven la seva estructura interna i esdevenen matèria escultòrica.
Rispal amplia a partir d'aquests elements la tècnica del quimigrama i aborda la fotografia analògica com un procés material. Mitjançant l’ús de paper gelatino plata, productes químics i llum controlada, manipula la superfície fotogràfica doblegant-la, envoltant-la o tallant-la, amb l’objectiu de transformar la imatge en objecte. L’exposició presenta pilars embolicats amb paper fotogràfic i fragments de palmera com a escultures autònomes, posant en relleu la tensió entre intervenció i preservació. La mostra combina obres de paret i escultures amb una paleta cromàtica dominada pels negres, grisos i tons apagats de malva i blau.
La pràctica de Rispal se centra en la fotografia analògica sense càmera, a través de tècniques com els quimigrames, els fotogrames i l’emulsió líquida, combinades amb processos pictòrics. L'artista desenvolupa actualment la seva recerca artística al seu estudi i laboratori de Carabanchel, explorant la relació entre natura i tecnologia i la percepció alterada de la realitat.