ESMENES SOCIALDEMÒCRATES AL PROJECTE DE LLEI DEL PRESSUPOST
El PS reclama que l’increment de l’IPC anual s’apliqui a tots els salaris
La formació defensa propostes per reforçar la “justícia social” i el poder adquisitiu
Els consellers generals del grup parlamentari socialdemòcrata Pere Baró i Laia Moliné van presentar ahir al matí un conjunt d’esmenes al projecte de pressupost per a l’any 2026. L’objectiu, van detallar, és reorganitzar els comptes públics perquè estiguin al servei de la ciutadania, millorin el poder adquisitiu de la gent i per aconseguir una cohesió social. A més, defensen que el pressupost és una eina política clau.
El grup planteja una revaloració de les pensions amb l’IPC
Un dels eixos centrals de les propostes socialdemòcrates és la justícia social en pensions i salaris. El grup planteja un sistema progressiu de revaloració de les pensions vinculat tant al salari mínim com a l’índex de preus de consum (IPC), amb increments més elevats per a les pensions més baixes. Paral·lelament, el grup parlamentari defensa la indexació anual de tots els salaris i del salari mínim a l’IPC, convertint-la en una mesura estructural i no puntual. Amb aquesta mesura s’igualarien els salaris de tots els treballadors i no perdrien poder adquisitiu.
Andorra Turisme perd competències a favor del ministeri corresponent
Pel que fa al model econòmic i als serveis estratègics, una de les propostes més rellevants és el trasllat de les competències d’Andorra Turisme al ministeri corresponent, mantenint els recursos actuals però incrementant la responsabilitat política i el control parlamentari. Segons el grup, aquesta reorganització permetria una gestió més transparent i coherent de la política turística, alineada amb l’estratègia general del país.
Així mateix, el grup del PS proposa reduir les transferències de capital d’Andorra Telecom per destinar aquests recursos a abaixar les tarifes, especialment per a famílies i petits empresaris, com una mesura directa per alleugerir el cost de la vida.
Un altre dels punts destacats és el finançament públic de l’acció sindical. El PS defensa que els sindicats són una peça clau del diàleg social i de la qualitat democràtica. Per aquest motiu, proposa una reassignació de recursos pressupostaris per impulsar un projecte específic de promoció de l’acció sindical, entenent aquest finançament com una inversió en democràcia, estabilitat laboral i cohesió social.