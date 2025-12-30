EXCÈS DE VELOCITAT
La policia evita multar dos youtubers en patinet elèctric
La policia va evitar sancionar dos joves creadors de contingut que havien superat el límit de velocitat amb patinet elèctric mentre travessaven el país gravant un videoblog. Els fets es van produir mentre els youtubers circulaven des del Pas de la Casa fins a Sant Julià, en un moment en què transitaven pel mig de la carretera. Els agents els van aturar i van comprovar que els patinets superaven els 50 quilòmetres per hora, tot i que els joves havien afirmat que només anaven a 25 quilòmetres per hora, atribuint la resta de velocitat a la inèrcia de la baixada. Els policies van constatar que circulaven a 55 quilòmetres per hora i, tot i reconèixer la irregularitat, no els van imposar cap sanció. En canvi, els van advertir que evitessin circular pel centre de la via, que utilitzessin els laterals i que portessin armilla reflectant. Els youtubers van disculpar-se i van continuar la seva ruta cap a Sant Julià.