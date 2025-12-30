MEDICAMENT CONTRA EL TDAH
Pacients amb TDAH busquen el fàrmac Elvanse fora d’Andorra
Els pacients amb trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat que necessiten Elvanse de 30 o 50 mg es troben sense alternativa dins d’Andorra. Aquests formats estan fora d’estoc des de fa dies i l’única opció per als afectats és desplaçar-se a la Seu d’Urgell per adquirir-lo. El medicament, distribuït al Principat per Farmaco, es presenta en càpsules dures, motiu pel qual no es poden partir per ajustar la dosi amb 70 mg, fet que impossibilita adaptar presentacions inferiors. Elvanse conté lisdexamfetamina, un estimulant del sistema nerviós central que s’utilitza per millorar la concentració, la impulsivitat i la hiperactivitat en infants i adults amb TDAH. S’administra un cop al dia, habitualment al matí, i actua entre 10 i 14 hores. És considerat un dels fàrmacs de referència quan altres tractaments no han funcionat. La manca continuada d’aquests formats pot afectar la regularitat dels tractaments.