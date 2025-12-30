EDUCACIÖ
Noves tutories virtuals al vespre per a candidats lliures de batxillerat
El Centre de Formació al Llarg de la Vida oferirà sessions en línia que començaran el 12 de gener de 2026
El Centre de Formació al Llarg de la Vida (CFLV) posarà en marxa a partir del mes de gener noves tutories virtuals al vespre adreçades als candidats lliures del batxillerat. La iniciativa del Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats té l'objectiu de reforçar l’accessibilitat i la flexibilitat de l’oferta formativa "per a les persones que, per motius laborals o altres impediments, no poden assistir presencialment a les sessions, segons ha informat l'Executiu en un comunicat.
Les tutories en línia començaran el dilluns 12 de gener de 2026 i s’oferiran en horari de vespre, de les 20.45 a les 21.45 hores. L'ampliació del servei permetrà garantir un millor acompanyament dels estudiants i facilitar l’accés a la preparació del batxillerat a distància.
Actualment, 52 alumnes segueixen la preparació per a l’obtenció del títol de batxillerat mitjançant les tutories presencials que el centre ofereix en funció de les assignatures escollides. Les persones interessades poden adreçar-se al Centre de Formació al Llarg de la Vida, consultar el web www.cflv.ad o trucar al telèfon +376 741 465.