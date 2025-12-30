CULTURA
La International Ballet Company inaugura la gira europea a Andorra
La ballarina Cristina Terentiev protagonitzarà l’espectacle l’11 de gener al Centre de Congressos d’Andorra la Vella
La International Ballet Company ha escollit Andorra per donar el tret de sortida a la gira europea de 2026 amb l’estrena de El Llac dels Cignes. La representació tindrà lloc el diumenge 11 de gener, a les 18.00 hores, al Centre de Congressos d’Andorra la Vella.
El principal atractiu de la producció és la presència de la ballarina Cristina Terentiev, guardonada amb el Gran Premi de Viena i considerada una de les figures més destacades de la seva generació. Terentiev interpretarà el paper dual d’Odette i Odile al costat del solista Alexandru Balan, acompanyats per un cos de ball integrat per intèrprets formats a escoles de prestigi de l’Europa de l’Est.
La companyia presenta una posada en escena renovada, amb una nova escenografia i un vestuari actualitzat, concebuts per reforçar la narrativa visual de l’obra sense alterar la coreografia original de Petipa i Ivanov. Segons la direcció artística, l’objectiu és oferir al públic una experiència escènica completa, fidel al clàssic i adaptada als estàndards actuals.
Les entrades per a l’espectacle ja es poden adquirir a través de la plataforma 4tickets. A més, la companyia ha informat que els solistes Cristina Terentiev i Alexandru Balan estan disponibles per atendre entrevistes amb els mitjans, prèvia sol·licitud.