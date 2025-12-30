ENQUESTA D'AR+I
El ‘no’ a l’acord d’associació perd embranzida i s’iguala al ‘sí’
La gent que pensa que el text serà negatiu baixa un 10% i creix la posició neutral
L’opinió pública sobre l’acord d’associació ha arribat a un punt de bloqueig, amb un empat tècnic entre detractors i defensors del text. El 35,2% dels enquestats a l’Observatori d’AR+I consideren que l’impacte serà “molt positiu” o “més aviat positiu”, mentre que el 34% opinen que l’acord tindrà un impacte principalment negatiu.
35,2% població partidària de l'acord amb Europa
Aquest escenari suposa un canvi de tendència respecte a l’any passat, quan el 44,3% dels enquestats tenien una visió negativa de l’aproximació a Europa. El col·lectiu que ha crescut a conseqüència de la reculada del no és el dels escèptics. L’enquesta del segon semestre del 2025 mostra que el 20,1% dels participants van preferir no posicionar-se sobre l’impacte de l’acord, set punts percentuals més que el 2024, mentre que un 8,9% va respondre que “no serà ni positiu ni negatiu”, 2,5 punts més que l’any anterior.
34% gent que creu que el text tindrà efectes negatius
El principal punt a favor de l’acord és l’obertura econòmica i les oportunitats que comporta l’accés al mercat interior europeu. El segon argument dels defensors del sí és la lliure circulació de persones. Curiosament, aquest mateix aspecte també és el principal punt en contra que destaquen els detractors. El sociòleg d’AR+I Joan Micó va explicar que això probablement té lloc per les interpretacions diferents d’un mateix element. “La gent que hi està a favor ho veu com una oportunitat per viatjar i sortir d’Andorra, mentre que els que hi estan en contra ho perceben com una amenaça per l’arribada de persones estrangeres”, va apuntar.
Poca comunicació
L’opinió sobre els beneficis de l’acord està dividida, però la gran majoria considera que no està prou informada sobre els detalls del text. El 67,6% dels enquestats es consideren “poc o gens informats”, una xifra que s’ha mantingut estable durant els últims anys. Només el 30% es percep com a prou assabentat.
La manca de comunicació s’atribueix majoritàriament al Govern. El 63,7% dels participants consideren que l’executiu està fent una feina “regular” (38,4%) o dolenta (25,3%) a l’hora de transmetre els detalls de l’associació amb Europa. Dins del grup menys informat, tal com va explicar Micó, hi destaquen els favorables a Europa, mentre que entre els més informats els percentatges es reparteixen de manera més equilibrada.