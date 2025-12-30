SUCCESSOS
El gos que va atacar el nen de 8 anys campava sol pel cementiri de Sispony
La descripció de l’animal que van fer familiars del menor van dur a la identificació
La policia va aclarir ahir, pràcticament tres dies després dels fets, que el gos que va atacar divendres un nen de vuit anys campava sol per la zona del cementiri de Sispony. L’animal estava a càrrec d’una coneguda del propietari, com ja es va explicar, però per motius que no han transcendit en aquell moment estava al carrer sol i òbviament deslligat. La qüestió és que es va acabar abraonant sobre el menor ferint-lo a la cara i que el SUM va ser qui va activar la policia, segons el relat dels fets del cos d’odre. Concretament, va ser a les 16.21 hores de divendres passat quan els sanitaris van avisar que estaven atenent un menor no resident de les lesions ocasionades per un gos, i que l’agressió s’havia produït un parell d’hores abans, pels volts de les 14.30. Cal recordar que inicialment el nen va ser traslladat a l’hospital de la Seu d’Urgell després d’una primera atenció al país i que, segons van informar fonts sanitàries, si finalment es determinava que necessitava cirurgia hauria de ser derivat a Barcelona.
El SUM va alertar la policia de l’incident en atendre el menor
A partir dels testimonis de la mare i la tieta del menor –aquesta darrera és la que es trobava amb ell en el moment dels fets– es va començar a buscar el gos i, en conseqüència, el propietari. Van indicar que es tractaria d’un gos del tipus pastor alemany o similar, d’uns 40 quilos de pes i de color beix. Els banders també es van activar en la recerca i l’endemà, dissabte al matí, són els banders que informen la policia que haurien controlat una persona amb un gos de raça encreuada, que podria ser el causant de les lesions. Agents de la policia es van desplaçar per identificar la persona que acompanyava l’animal, una dona resident que no n’era la propietària, sinó una cuidadora ocasional que s’estava ocupant del ca d’un conegut durant uns dies, ja que l’amo es trobava fora del país. La policia també va aconseguir parlar i identificar el propietari, un home andorrà de 34 anys.
El cos indicar que es mira d’aclarir qui són “els responsables de forma fefaent
Des del cos van indicar que l’afer “es continua investigant fins a esclarir els fets i els responsables de forma fefaent”. No van aclarir si la família de la víctima ha presentat denúncia.