DETENCIONS
Dos turistes detinguts al Runer amb cocaïna, èxtasi, ketamina i marihuana
La policia va detenir vuit persones entre divendres i diumenge per delictes relacionats amb drogues, alcohol i seguretat col·lectiva. La nit de dissabte, dos turistes de 26 i 27 anys van ser arrestats a la frontera del riu Runer amb diverses substàncies estupefaents, com ara marihuana, èxtasi, haixix, ketamina i cocaïna. El control formava part dels dispositius preventius habituals del cos policial a les fronteres. A Canillo, dos turistes de 26 i 22 anys van ser interceptats en locals d’oci amb petites dosis de cocaïna i ketamina. A Arinsal, dos residents de 20 i 29 anys van ser detinguts per possessió de drogues. Pel que fa a la conducció sota efectes de l’alcohol, dues persones van ser detingudes amb taxes superiors a 1,5 g/l. Una dona amb ordre judicial va ser arrestada a Escaldes i un home per desobediència greu i injúries a agents de la Massana.