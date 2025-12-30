Habitatge
La Coordinadora denúncia el desnonament d'una família monoparental
El contracte de la dona expira demà i tot i tenir una resolució favorable per accedir a un pis de lloguer assequible encara no se li ha assignat cap habitatge
La Coordinadora per un Habitatge Digne ha denunciat, a través de les xarxes socials, el cas d'una mare monoparental que es troba pendent d'accedir a un pis de lloguer assequible, tot i complir els requisits legals i tenir reconegut el dret. La dona va llogar un pis de tres habitacions i dos banys per un import de 550 euros el 2020, però l'habitatge va ser venut a l'agost d'aquest any i la nova propietària la va informar que no li renovava el contracte, "ja que té previst instal·lar-s'hi un cop finalitzi l'actual contracte, el 31 de desembre del 2025", explica la mare a la Coordinadora.
La llogatera ha tramitat la sol·licitud per accedir a un pis a preu assequible, i el procés ha culminat amb una resolució favorable. Tot i això, la mare denuncia que avui dia encara no se li ha assignat cap habitatge, i el contracte expira demà.
La plataforma remarca que el cas "no és una consigna buida" i que "neix de situacions reals que es repeteixen i que, massa sovint, es viuen en silenci". La Coordinadora denúncia que "quan una persona activa tots els recursos disponibles i, tot i això, es queda sense habitatge, el problema no és individual. És el resultat d'un sistema que no arriba a temps quan la situació és urgent".
L'entitat defensa que continuarà treballant "perquè aquesta demanda es tradueixi en garanties reals" i fa una crida a "fer visibles aquestes realitats" per "canviar-les".