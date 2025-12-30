Habitatge

La Coordinadora denúncia el desnonament d'una família monoparental

El contracte de la dona expira demà i tot i tenir una resolució favorable per accedir a un pis de lloguer assequible encara no se li ha assignat cap habitatge

La Coordinadora denúncia un cas de desnonament sense habitatge alternatiu.Coordinadora de l'habitatge

La Coordinadora per un Habitatge Digne ha denunciat, a través de les xarxes socials, el cas d'una mare monoparental que es troba pendent d'accedir a un pis de lloguer assequible, tot i complir els requisits legals i tenir reconegut el dret. La dona va llogar un pis de tres habitacions i dos banys per un import de 550 euros el 2020, però l'habitatge va ser venut a l'agost d'aquest any i la nova propietària la va informar que no li renovava el contracte, "ja que té previst instal·lar-s'hi un cop finalitzi l'actual contracte, el 31 de desembre del 2025", explica la mare a la Coordinadora.

La llogatera ha tramitat la sol·licitud per accedir a un pis a preu assequible, i el procés ha culminat amb una resolució favorable. Tot i això, la mare denuncia que avui dia encara no se li ha assignat cap habitatge, i el contracte expira demà.

La plataforma remarca que el cas "no és una consigna buida" i que "neix de situacions reals que es repeteixen i que, massa sovint, es viuen en silenci". La Coordinadora denúncia que "quan una persona activa tots els recursos disponibles i, tot i això, es queda sense habitatge, el problema no és individual. És el resultat d'un sistema que no arriba a temps quan la situació és urgent". 

L'entitat defensa que continuarà treballant "perquè aquesta demanda es tradueixi en garanties reals" i fa una crida a "fer visibles aquestes realitats" per "canviar-les".

