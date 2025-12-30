EL PLET AFECTA EL MINISTERI DE CULTURA ESPANYOL I UNA EMPRESA DEL PAÍS
Un conveni amb Espanya arriba als tribunals
En demanen la suspensió per una possible vulneració en matèria de contractació pública
Un conveni signat entre el ministeri de Cultura espanyol i l’empresa andorrana Antiqvvm Edicions, SL, està sent objecte d’un recurs contenciós administratiu davant l’Audiència Nacional espanyola. En aquest recurs es demana la suspensió i anul·lació del conveni per una possible vulneració de la normativa espanyola en matèria de contractació pública, segons va informar ahir el mitjà espanyol El Mundo Financiero.
Paral·lelament, el jutjat mercantil número 1 de Múrcia ha declarat el ministeri espanyol tercer deutor en un embargament judicial derivat de costes processals impagades per part de l’empresa andorrana. Segons el registre de societats d’Andorra, Antiqvvm Edicions, SL, actualment no disposa de cap procediment d’embargament pendent.
L’empresa està representada per l’exnotari Josep Estañol Cornella
L’empresa, actualment sota intervenció judicial, està representada per Josep Estañol Cornella, que va ser destituït com a notari pel Govern d’Andorra l’any 2020, abans de la signatura del conveni amb el ministeri espanyol de Cultura. La seva estructura societària també inclou Santiago Blanch Hernández, vinculat a la família fundadora de Caprabo, i Joan Carles Casal de Fonsdeviela, sobre les participacions del qual consten embargaments registrats, tal com recull el mitjà espanyol.
El cas ha generat un interès institucional destacat, ja que posa sobre la taula la signatura de convenis per part d’un ministeri espanyol amb empreses estrangeres que tenen capital espanyol i deutores reconegudes a Espanya. Aquesta circumstància ha fet que el conflicte econòmic tingui un impacte directe sobre l’administració espanyola, generant litigis que impliquen òrgans administratius del país veí.
El Jutjat de Múrcia ha declarat el ministeri espanyol tercer deutor
Els recurrents indiquen que les autoritats implicades, inclòs l’Arxiu de la Corona d’Aragó i el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals, van ser informades de la situació abans del litigi, però no van actuar per evitar el conflicte actual. El procediment, que combina dret administratiu i mercantil, serà resolt per l’Audiència Nacional.