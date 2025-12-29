Joc
Unnic tancarà amb un increment del 20% d'ingressos el 2025
El casino preveu augmentar els visites un 15%
Unnic preveu cloure el 2025 amb un creixement global dels ingressos proper al 20%, segons ha informat l’empresa gestora del centre d’oci, Jocs SA. La societat indica que a falta de comptabilitzar el mes de desembre, tradicionalment un dels més forts pel pont de la Puríssima i les festes nadalenques, les previsions apunten a unes xifres molt positives.
Per unitats de negoci, el Gran Casino Andorra registrarà un augment del 25%, mentre que la restauració ho farà en un 8%, segons detalla en un comunicat. Quant al nombre de visites, l’increment previst és superior al 15% respecte de l’any anterior. Pel que fa als resultats operatius, l’EBITDA previst superarà en un 75% el del darrer exercici i en un 27% la xifra pressupostada.
El director d’Unnic, Jose Fulgencio Cano, ha destacat el creixement continuat mes rere mes i l’augment de coneixement del centre entre el públic d’Andorra i de fora. Cano considera que Unnic ha sabut crear una oferta d’oci i entreteniment amb una acceptació creixent.
NACIONAL
Unnic va ingressar deu milions l’any passat, un 42% més que el 2023
Agències
De cara a 2026, el centre d'oci té programats més de 200 esdeveniments culturals, gastronòmics i d’altres formats, amb la participació d’artistes internacionals i l’objectiu de seguir millorant l’experiència del client.