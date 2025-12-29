Donació
El Rotary Club entrega 48 menús de Nadal a famílies de la botiga solidària de Creu Roja
Un total de 48 famílies gaudiran de la donació solidària que el Rotary Club d’Andorra ha realitzat a la Creu Roja andorrana. L'entrega solidària de menús de Nadal està destinada a les persones usuàries de la Botiga Solidària de l'entitat en la iniciativa sota el lema “1 família, 1 menú”, la iniciativa ha permès distribuir enguany un total de 48 àpats adaptats a cada nucli familiar.
La col·laboració, que es manté de manera ininterrompuda des de l’any 2020, té com a objectiu oferir un àpat especial durant les festes nadalenques a famílies en situació de vulnerabilitat. Cada menú inclou productes per preparar un aperitiu, una peça de carn i neules, amb la voluntat de facilitar una celebració digna, segons informa la Creu Roja en un comunicat.
L’acte d’entrega va comptar amb la presència del president del Rotary Club d’Andorra, Martí Bové, i de la presidenta de la Creu Roja Andorrana, Vicky Marrugat. Bové va expressar durant la trobada el compromís del club amb el benestar social d'Andorra i va destacar la importància d’estar a prop de les persones en dificultat durant les festes.
NACIONAL
Redacció
Marrugat va remarcar que la Botiga Solidària és un servei essencial per donar resposta a les necessitats bàsiques de moltes famílies, i va posar en valor el paper fonamental del voluntariat de la Creu Roja. També va agrair la col·laboració del Rotary Club d’Andorra i de totes les persones i entitats implicades. Segons va informar la Creu Roja, els menús seran utilitzats per les famílies beneficiàries durant les celebracions de Cap d’Any.