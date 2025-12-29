Mobilitat
Retencions per la pujada a pistes i d'accés des d'Espanya
Les cues es centren a Sant Julià i Encamp
L'afluència de turistes està provocant problemes de trànsit aquest matí. Les retencions es concentren a Encamp i la Massana per accedir a les pistes i fins a les 12 del migdia també a Sant Julià per l'arribada de visitants des d'Espanya, segons informa Mobilitat. Les cues a la CG4 a la Massana comencen a Sispony i afecten també el centre de la parròquia, mentre que a Encamp comencen a l'entrada de la parròquia i s'allarguen fins a la sortida.
La Nacional 145 d'accés a Andorra des de la Seu pateix trànsit dens des d'Anserall, que finalitza una vegada travessada la frontera del riu Runer.