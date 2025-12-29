Successos
Rescatat un turista de 22 anys al refugi de l'Illa perquè no es trobava bé
Els bombers han rebut l'avís a les 8.15 hores
Els bombers han rescatat aquest matí un jove turista de 22 anys que "no es trobava amb forces per baixar" del refugi de l'Illa, a la vall del Madriu-Perafita-Claror, a la parròquia d'Encamp. L'excursionista va arribar al refugi ahir a la nit, però aquest matí ja no s'ha trobat bé, "segurament per la grip", apunta el cap de Guàrdia, i a les 8.15 hores ha trucat perquè el rescatessin. Els bombers han mobilitzat l'helicòpter i han traslladat el jove fins a l'hospital.