Successos
La policia evita multar dos youtubers que excedien la velocitat amb patinet elèctric
Els joves circulaven a 55 quilòmetres per hora
La policia ha evitat multar dos youtubers que excedien el límit de velocitat amb patinet elèctric mentre travessaven Andorra de punta a punta, gravant un videoblog. Tal com ha compartit a les xarxes socials el creador de contingut Jutrax, els joves es trobaven travessant el país des del Pas cap a Sant Julià quan, en un moment que circulaven pel mig de la carretera, la policia els va aturar. En aquell precís instant, els youtubers van limitar la velocitat dels patinets, i un d'ells es va apropar als agents. El jove li va explicar el que estaven fent, i va al·legar anar a 25 quilòmetres per hora, i que si anaven més de pressa "era per inèrcia de la baixada", tot i que en el vídeo es pot veure que el patinet marca 49 quilòmetres per hora.
Tot i l'excusa, els agents els van informar que "anàveu a 55 quilòmetres per hora", i "això no ho hauríem de permetre", però la infracció no va acabar amb sanció, sinó amb una recomanació: "No aneu pel mig de la carretera, poseu-vos a un costat i amb armilla reflectant". Els youtubers van disculpar-se amb els agents i van continuar la ruta fins a Sant Julià, tot afirmant que els policies els havien dit que "sortís bé el blog". "Que grans els polis", acaben dient els youtubers.