ELS PARES DE LA MENOR VAN DUR-LA DOS COPS EL DIA DE LA DEFUNCIÓ
Una pneumònia va causar la mort de la nena atesa al servei d’urgències
La investigació haurà de determinar què hauria fallat en el diagnòstic mèdic
L’autòpsia indica una pneumònia com la causant de la mort de la nena de 15 mesos que el mateix dia de la defunció –el 29 de novembre passat– va ser visitada dos cops al servei d’urgències de l’hospital. L’examen forense encara hauria d’aprofundir en l’agent que va causar la infecció per tal d’acabar de recollir tota la informació que serà essencial per determinar eventuals responsabilitats. L’endemà dels fets els pares de la menor van interposar una denúncia a la policia per una presumpta negligència mèdica ateses la quantitat de vegades que havien acudit a l’hospital i que en cap cas es va considerar que presentava un quadre greu de virus respiratori, amb la qual cosa se la va enviar cap a casa amb medicació. També la direcció hospitalària –que manté un contacte estret amb la família– va obrir un expedient arran de la defunció que ha d’esclarir si hi va haver errors en l’actuació mèdica, si es van seguir els protocols i les guies correctes per arribar a un diagnòstic atenent els símptomes que presentava la nena i el que relataven els pares.
Els dubtes al voltant del cas se centren en la valoració mèdica tenint en compte la quantitat de vegades que van acudir amb la menor perquè se l’examinés. Segons fonts coneixedores, el dijous anterior a la mort, els pares la van portar a l’hospital perquè la nena ja presentava símptomes que no es trobava bé. El dissabte, en no veure millora en l’estat de salut, van tornar-hi i per dues vegades però en els dos cops el resultat de l’avaluació va ser el mateix, un refredat comú, i se’ls va enviar a casa. El tercer cop que es va activar els serveis sanitaris ja va ser d’extrema urgència i no es va poder fer res per la nena, que va morir a l’ambulància anant cap a l’hospital.