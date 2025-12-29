REPORTATGE
Mitja hora de cua per esmorzar
Els negocis d'influencers aglutinen grans quantitats de persones disposades a esperar el temps que faci falta per gaudir de l’experiència.
El poder de les xarxes socials transcendeix l’espai i el temps. Que l’algoritme d’Instagram o TikTok bombardegi els seus usuaris amb una idea concreta, sobretot si la transmet algú amb qui s’ha establert un vincle parasocial a força de consumir-ne el contingut, pot resultar molt més efectiu que qualsevol campanya de màrqueting tradicional. És el cas de la cafeteria Balanzen, que des que va obrir registra diàriament cues de clients disposats a suportar el fred hivernal de les valls per un cafè i un croissant que, amb tota probabilitat, podrien trobar en un altre establiment per la meitat del preu i del temps invertit.
A la cua de l’establiment, que s’estenia més enllà del local i girava la cantonada del carrer, s’hi podien trobar clients vinguts d’arreu: Igualada, Manresa, Barcelona… El relat, però, és pràcticament unànime. “Ho hem vist a les xarxes i ho volem provar”, expliquen. Alguns grups, fins i tot, pugen expressament a Andorra per tastar el producte que promocionen les influencers Andrea Garte i Abril Cols i, un cop esmorzats, tornen cap a casa.
El preu de poder sentir-se Balanzed, però, va més enllà del cost econòmic –un cafè o un matcha oscil·la entre els cinc i sis euros– i té també una dimensió temporal. En els moments de més afluència, l’espera pot arribar o superar la mitja hora, segons confirmaven diversos clients que tot just acabaven de recollir l’esmorzar. A això cal sumar-hi, evidentment, el cost de la benzina del desplaçament. Així i tot, la sensació general és de satisfacció i els compradors asseguren que l’experiència creada per les seves influencers preferides compensa l’espera.
La Creperia de la Rotonda ja té mecanismes per ordenar i controlar la fila de clients
Garte i Cols ja disposaven d’una plataforma gegantina a les xarxes abans d’engegar el projecte empresarial. D’altres casos, com el de la creperia de la rotonda –que fa mesos que ocupa les recomanacions de TikTok pel seu tracte “peculiar” als clients–, va esdevenir viral gairebé d’un dia per l’altre. En el fons, però, l’efecte és el mateix: establiments que creixen com l’escuma a les xarxes i generen una sensació de necessitat. Un cop més, la creperia gaudeix d’una clientela disposada a fer cua al mig del carrer i esperar el temps que calgui per apropiar-se d’una petita –ínfima– part del fenomen viral.
Aquest èxit, però, genera malestar entre les persones alienes a l’univers de les xarxes. Quan les cues s’allarguen en excés, poden bloquejar la voravia i dificultar el pas a aquells que no tenen cap interès a prendre un cafè o una crep. Per aquest motiu, el comú d’Andorra la Vella ha iniciat actuacions per garantir la mobilitat normal de la ciutadania. S’han mantingut reunions amb els responsables dels establiments per posar ordre a la situació i, en el cas de la creperia, ja s’hi poden veure cartells i separadors que permeten organitzar la cua i facilitar l’accés als negocis veïns, sovint bloquejats per la multitud. En el cas de Balanzen, la cua també està ordenada i disposada en línia recta, tot i que la ubicació més apartada del centre fa que l’impacte sigui menys visible i no interfereixi de manera significativa en el moviment.