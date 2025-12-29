Sostenibilitat
Les tarifes de càrrega accelerada de vehicles s'incrementen a partir de gener
La càrrega màxima passa de 40 a 42 euros
Les tarifes de referència de la càrrega accelerada de vehicles a la via pública s’actualitzen a partir del gener del 2026 fruit de l’acord entre les diferents distribuïdores. Així doncs, FEDA, Nord Andorrà, Sercensa, Mútua Elèctrica i el comú d’Ordino han acordat un increment de dos cèntims per minut, passant dels 0,26 euros que hi havia actualment fins als 0,28 que es facturaran a partir del mes de gener.
La càrrega màxima passa de 40 a 42 euros. Cal tenir en compte que aquest canvi implica tant les càrregues que es realitzin mitjançant el clauer de FEDA Solucions, l’app de Mou-te amb elèctric, o les recàrregues lliures que es realitzin sense tenir cap dels dos sistemes anteriors; aquesta actualització de tarifes només s’aplica en la càrrega accelerada, mentre que la resta de carregadors de la via pública mantenen els preus actuals.