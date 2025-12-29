SALUT
Les llistes d’espera provoquen la pujada de derivacions a l’estranger
La via preferent cobreix les visites si la cita a Andorra no es pot donar abans d’un mes i ara mateix hi hauria ple d’especialitats que estan en aquesta situació
L’efecte de les llistes d’espera fa mesos que es percep en l’augment de les derivacions de pacients a especialistes estrangers. La via preferent contempla aquesta casuística i la CASS cobreix consultes amb metges estrangers si és que els establerts a Andorra d’aquest àmbit de la salut en concret no poden oferir cita abans d’un mes. I aquesta, a grans trets, és la situació en una majoria d’especialitats quan es tracta d’agendar una visita normal, no les que impliquen urgència. El Col·legi de Metges mira d’afinar la situació després d’abordar-la en la comissió que comparteixen amb la CASS i s’està “elaborant un document marc que ens permeti saber la situació actual de la majoria d’especialitats”, indica el seu president, Albert Dorca; una informació que contempli variables, com ara la situació de subespecialitats dintre d’una àrea mèdica com per exemple la traumatològica.
El col·legi defensa que “el més eficient” és donar l’atenció al país
En tot cas, aquesta particularitat del sistema sanitari andorrà, que necessita el suport forà per la seva dimensió limitada, és una via de sortida en situacions com la que es viu ara mateix. “L’atenció per manca de disponibilitat a Andorra és el que ha augmentat de forma significativa durant l’últim any”, exposa Dorca. I afegeix que “en el fons és un reflex que el que no tinguem aquí, que no siguem competitius [per atreure professionals] no farà que la gent deixi de visitar-se, el que farà és que malauradament hagin de buscar visita als països veïns amb el trasbals que això suposa”, com ara pèrdues a la feina i despeses afegides per una visita mèdica que pot ser de mitja hora. Per això, insisteix, “la mesura més eficient pensem que passa per intentar donar aquest servei aquí” i que els desplaçaments s’emmarquin en aquelles casuístiques que necessiten una atenció molt concreta que no es pot donar a Andorra.
Altres 'especialitats'
Dorca exposa que una altra conseqüència d’un sistema sanitari petit és que els mateixos contactes entre metges miren de facilitar visites de pacients quan es determina que en necessiten d’un especialista amb urgència. “Això no és tan fàcil en sistemes grans on hi ha més despersonalització entre els equips mèdics, aquí encara tenim la sort que ens coneixem prou tots per intentar que això no sigui un problema”, explica. El sistema ja inclou en les derivacions des del referent la diferenciació entre aquella visita que pot esperar de la considerada preferent però Dorca admet el risc de pervertir-ho perquè s’acabi considerant preferent una consulta que no ho acaba de ser, segons els criteris clínics, per evitar una espera de mesos.
Ara el sistema ja permet especificar per què s’envia un pacient a fora
Els metges ara també poden especificar el motiu d’una derivació, si és perquè el pacient pugui tenir una segona opinió o perquè no pot ser atès a Andorra en un temps raonable, amb la qual cosa es disposarà de més informació sobre les dificultats de les consultes d’absorbir tota la demanda. De moment, el que es pretén és fer una fotografia més concreta perquè “dintre de la comissió que fem amb la CASS ens van demanar que els ajudéssim per entendre aquest augment de derivacions”.