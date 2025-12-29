POLÍTICA
Gili titlla de “surrealista” el debat al voltant de la seva figura
La cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, va negar haver manifestat cap voluntat de pactar amb Concòrdia ni amb cap altra formació política, després que el Partit Socialdemòcrata hagi anunciat que no farà acords amb aquest partit si ella forma part d’alguna de les seves llistes a les pròximes eleccions. “En cap cas he manifestat una voluntat de fer res ni amb Concòrdia ni amb ningú”, va afirmar. La cònsol major va insistir que no entén la polèmica, ja que “a nivell comunal no puc repetir”, motiu pel qual va assegurar que “no sé a què es refereixen”. En aquest sentit, va lamentar que el debat polític se centri en la seva figura personal i no en els principals reptes del país. “És bastant surrealista que en lloc de parlar d’habitatge, de les pensions o de com quedarà aquest país, estiguem parlant de la meva persona”, va subratllar.
Preguntada pel trencament de la coalició Consens, la cònsol va afirmar que l’actuació del PS “costa molt d’entendre”. Segons va explicar, el problema no era amb el partit, sinó amb “un conseller que havia fet unes actuacions qüestionables”. “El vam apartar, però era una cosa temporal”, va precisar, abans d’afegir que “a partir d’aquí, ell ha muntat tot el seu relat i el PS li ha comprat”. Gili va reconèixer que, a hores d’ara, “amb el conseller David Pérez no hi tinc relació”.