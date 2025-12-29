OBSERVATORI
Els nous llogaters paguen 550 euros més de mitjana que els antics
Els contractes de menys d'un any se situen al voltant dels 1332 euros, mentre que aquells que fa més de 10 anys que estan a un pis paguen 785 euros
Els preus dels lloguers nous -aquells amb menys d’un any de vigència- se situen, de mitjana, en 1.332 euros mensuals. Així ho reflecteixen els resultats de l’Observatori de l’AR+I, fets públics aquest dimarts.
Aquesta xifra representa una diferència de 550 euros respecte dels lloguers més antics, amb contractes de fa deu anys, que tenen un preu mitjà de 785 euros. El responsable de sociologia de l’AR+I, Joan Micó, ha matisat, però, que la desviació és especialment elevada en els contractes nous (772 euros), fet que indica una gran dispersió dels preus, tant per sobre com per sota de la mitjana de 1.332 euros.
L’habitatge continua sent el principal problema per a la ciutadania, amb un 74% dels enquestats situant-lo al capdamunt de les preocupacions del país. La xifra ha augmentat quatre punts percentuals respecte de l’últim Observatori. A més, el 42,5% dels participants assegura que la problemàtica de l’habitatge els afecta directament.