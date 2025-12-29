Successos
Detinguts dos turistes amb haixix, cocaïna i ketamina a la frontera del riu Runer
Els fets van passar dissabte a la nit
La policia va detenir dissabte a la nit a la frontera del riu Runer dos turistes, de 26 i 27 anys que viatjaven junts, i que es trobaven en possessió de diverses drogues. Al primer se li va trobar 9 grams de marihuana, 1,1 grams d'haixix, 6 pastilles d'èxtasi, 1,2 grams de cocaïna i 1,1 grams de ketamina, mentre que al segons els agents li van requisar 12 grams de marihuana, 1,1 grams d'haixix i 0,9 grams de ketamina.
La matinada de dissabte a l'aparcament d'un local d'oci nocturn del Tarter, un turista de 26 anys va ser arrestat en possessió de 0,25 grams de cocaïna. El mateix dia a la tarda, en un altre local d'oci del Tarter, els agents van controlar un turista de 22 anys en possessió de 0,29 grams de cocaïna i 0,45 grams de ketamina.
Els agents, la matinada de diumenge a Arinsal, també van arrestar dos homes residents, per possessió de drogues. El primer, de 20 anys, es trobava en possessió d'1,13 grams d'haixix, d'una cigarreta confeccionada amb haixix i d'una pastilla d'èxtasi, mentre que el segon resident, un home de 29 anys, tenia 66 grams de cocaïna.