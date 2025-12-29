Tribunals
Un conveni entre el ministeri de Cultura espanyol i una empresa andorrana arriba a l'Audiència Nacional
El tribunal demana la suspensió i anul·lació per una possible vulneració de la normativa en matèria de contractació pública
Un conveni signat entre el ministeri de Cultura espanyol i l’empresa andorrana Antiqvvm Edicions, S.L. està sent objecte d’un recurs contenciós administratiu davant l’Audiència Nacional espanyola, que en demana la suspensió i anul·lació per una possible vulneració de la normativa espanyola en matèria de contractació pública, segons informa avui el mitjà espanyol El Mundo Financiero.
El Jutjat del Mercantil número 1 de Múrcia també ha declarat el ministeri espanyol tercer deutor en un embargament judicial derivat de costes judicials impagades per part de l’empresa andorrana, que acumula procediments d’embargament des del 2017, segons el registre de societats d’Andorra.
L’empresa, ara intervinguda judicialment, està representada per Josep Estañol Cornella, cessat com a notari pel Govern d’Andorra l’any 2020, abans de la signatura del conveni. A la seva estructura societària figuren també Santiago Blanch Hernández, vinculat a la família fundadora de Caprabo, i Joan Carles Casal de Fonsdeviela, sobre les participacions del qual consten embargaments, apunta el mitjà espanyol.
El cas ha generat preocupació institucional pel fet que un ministeri espanyol mantingui convenis amb empreses estrangeres amb capital espanyol i deutores reconegudes a Espanya, fet que ha provocat que el conflicte econòmic impacti directament en l’estat espanyol.
Els recurrents adverteixen que les autoritats implicades —inclòs l’Arxiu de la Corona d’Aragó i el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals— van ser informades abans del litigi, però no van actuar per evitar la situació actual.