REPORTATGE
La carta de Bardot
L’actriu, que va morir ahir, als 91 anys, era una ferma animalista i això la va dur a enfrontar-se amb el Govern.
El món del cinema plora la mort, als 91 anys, de Brigitte Bardot, una de les actrius que va deixar petjada a la gran pantalla durant la dècada dels 50 i els 60. Lluny de les obres de culte que va protagonitzar, com Et Dieu… créa la femme, la francesa també era reconeguda per la seva tasca animalista, amb la creació d’una fundació amb el seu nom. Aquest compromís va derivar en una carta amenaçadora al Govern a finals de la dècada dels 90.
A principis de 1999, es van sacrificar una cinquantena de gossos, 15 d’ells a trets, per una sobreocupació de la canera, llavors a la Comella. Aquesta situació va arribar a mans de Brigitte Bardot, en aquell moment ja reconeguda com una de les principals veus animalistes, que va adreçar una carta a la ministra d’Agricultura del moment, Olga Adellach, en què amenaçava el Govern “d’organitzar una campanya mediàtica” en relació amb l’afer, que podria provocar que la imatge del país quedés “seriosament embrutada”. L’actriu va titllar els fets de “fastigosos i inadmissibles” i va instar el Govern “a fer tot el que estigui al vostre abast perquè els animals que encara viuen al refugi siguin atesos en condicions humanitàries i que no sigui efectuada cap eutanàsia més”.