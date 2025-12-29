Successos
Arrestada una conductora amb una taxa d'alcoholèmia d'1,87 a la frontera amb Espanya
La dona va ser controlada divendres al migdia
Una conductora resident de 31 anys va ser arrestada divendres al migdia a la frontera del riu Runer amb una taxa d'alcoholèmia d'1,87 quan es dirigia cap a Espanya. Els agents la van aturar en el marc dels controls preventius autoritzats pel ministeri de l'Interior que s'estan duent a terme fins al dijous.
La policia també va controlar un conductor resident de 20 anys amb una taxa d'1,58 quan circulava per la Massana la matinada de diumenge.
Detinguda per haver incomplert una ordre d'ingrés a la presó
Els agents van detenir, divendres a la tarda a Escaldes-Engordany, una dona andorrana de 49 anys i sense domicili fix, que era objecte d'una ordre de recerca, detenció i ingrés al centre penitenciari emesa pel tribunal de Corts, en haver estat condemnada en rebel·lia de forma ferma, com a responsable d'un delicte contra la seguretat col·lectiva en haver conduït un vehicle automòbil sota els efectes de l'alcohol durant l'estiu del 2020.
Dissabte al vespre, també a Escaldes, la policia va arrestar un home resident de 25 anys per presumptes delictes contra la funció pública i contra l'honor, en haver desobeït, "resistint-se greument", i haver injuriat als agents en motiu i durant l'exercici de les seves funcions, segons informa el cos de seguretat en un comunicat.