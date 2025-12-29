TRÀNSIT
Arrenca una nova protesta pagesa sense data de finalització al túnel de Foix
Els pagesos francesos ja van anunciar després d’aixecar el tall de Tarascó que no era un punt final a les mobilitzacions i a partir d’avui, després de la pausa nadalenca, reprenen novament les protestes amb un nou bloqueig del trànsit a l’RN20, a l’alçada del túnel de Foix, que afectarà, doncs, a la via d’accés a Andorra. Segons recollia el diari La Depeche ahir al vespre, el tancament a la circulació començarà a les 11 del matí i es planteja com una mesura amb una durada indefinida.
Els impulsors de l’acció defensen que les millores anunciades per l’administració francesa en suport al sector primari són insuficients i van fer una crida a ramaders, agricultors i ciutadania a sumar-s’hi, afirmant que les accions col·lectives comencen a donar resultats i cal seguir exercint pressió. El bloqueig instal·lat a Tarascó es va aixecar tot just just dilluns passat; la treva ha durat exactament una setmana.