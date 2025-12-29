MILLORAR LA CIRCULACIÓ
400 milions per dir adeu a les cues
El tramvia electrificat que ha de connectar la frontera sud amb Caldea permetrà cobrir la distància en uns quinze minuts qualsevol dia de l’any
Els quinze quilòmetres escassos que separen la frontera del riu Runer del centre d’Escaldes es podran recórrer en aproximadament quinze minuts. No a altes hores de la matinada o un festiu fora de temporada, sinó qualsevol dia i a qualsevol hora –ponts amb les estacions d’esquí plenes a vessar inclosos– quan sigui una realitat el tramvia que ha d’unir l’entrada sud al país amb Caldea. Un mitjà de transport segregat que projecta el Govern per pal·liar la complicada situació d’una xarxa viària saturada. Ara bé, va per llarg. Hauran de passar uns quants anys i trobar la manera de finançar al voltant de 400 milions que es calcula que valdrà la futura alternativa a la mobilitat. Sempre que no quedi aparcat en un calaix durant el trajecte, com ja ha passat altres vegades. Aquest cop, però, sembla que va de debò i abans de finalitzar la legislatura s’ha de tenir sobre la taula alguna cosa més que paraules. El projecte es troba en la fase 2 (implantació i desenvolupament de les infraestructures) i es preveu que a finals del 2026 es pugui aprovar el Pla sectorial del transport públic segregat. Arribats en aquest punt de la quimera és quan topen amb el veritable nus del problema: d’on sortiran en diners per pagar aquesta inversió milionària. Una qüestió que els responsables de la iniciativa ventilen en un tres i no res: finançament europeu (?), o donar-ho en règim de concessió, o col·laboració publicoprivada i pagaments anuals en forma de cànon per retornar la inversió... El projecte es troba en la fase que el paper ho aguanta tot perquè estem molt lluny del terreny dels fets. Això sí, un primer recorregut està traçat i han trobat un model en què emmirallar-se.
Le Tram Belga
El Govern ha escollit el tramvia de la ciutat de Lieja com un referent global, però en primer lloc i per començar per fixar la inversió necessària per a un projecte d’aquesta envergadura. 430 milions d’euros ha costat el belga que va entrar en funcionament l’abril d’aquest any. Si bé els paràmetres no encaixen exactament, hi ha factors que el validen com a exemple. No arriba a 12 quilòmetres i per al d’aquí se’n preveuen 15, però mentre el primer té 23 parades, l’andorrà es mouria per sota les 16, cosa que abarateix la iniciativa. A l’extrem contrari se situarien les obres del túnel i el pas elevat imprescindibles per superar els esculls orogràfics. El de Lieja disposa de 20 unitats d’uns 45 metres de llarg, 2,65 d’ample, amb capacitat per a uns 310 passatgers, que seria el model escollit. La freqüència dels combois és de 4,30 minuts amb un horari de servei de 5.00 a 1.00 –4 hores menys aquí–, 7 dies a la setmana. Transporta 90.000 viatgers al dia, una xifra similar –86.000– a la que preveu la secretaria d’Estat de transports i mobilitat amb David Forné al capdavant –quina fixació, la dels Forné amb els tramvies!–, des d’on es lidera el macroprojecte. I finalment, es contempla calcar les possibilitats del finançament mig públic, mig privat perquè tot quadri. Com és habitual, no tot acaba de quadrar, i és que amb els bitllets no es cobreixen les despeses –inversió, consum i manteniment– i Le Tram està fortament subvencionat, com la majoria del transport públic europeu. Una càrrega extra a les arques de l’Estat. Que també caldria replicar.
Opcions limitades
El traçat del futur transport públic electrificat respon al poc marge de maniobra que deixen les característiques orogràfiques i necessitarà infraestructures especials per assegurar la convivència amb el trànsit rodat. El tramvia començarà a la frontera, travessarà Sant Julià i avançarà fins a la Margineda, on s’ha previst un túnel que abocarà a Santa Coloma per circular per un pas elevat a l’avinguda d’Enclar. El traçat seguirà per la zona del Lycée i Prat de la Creu, i s’endinsarà al centre urbà fins a arribar a Caldea, que serà, encara a més llarg termini, el punt de partida del mitjà de transport fins a la Massana i Encamp, que abandona la idea inicial de fer-ho a través d’un telefèric. El retorn es farà per una ruta alternativa que discorrerà pel Clot d’Emprivat, la zona de l’avinguda Riberaygua per arribar a la carretera de l’Obac i resseguir fins al Lycée per tornar per la mateixa via. Fer realitat el tramvia a Andorra costarà Déu i ajuda; pensar que pugui arribar a la Seu és, directament, una fantasia.