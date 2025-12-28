OPINIONS DIVERGENTS
El suport a l’acord d’associació divideix Ciutadans Compromesos
El president del partit afirma que la formació està partida al 50/50 respecte al seu posicionament sobre el text
L’opinió sobre l’Acord d’Associació amb la Unió Europea genera una forta polarització entre la ciutadania. A Ciutadans Compromesos (CC), la situació és similar després que el partit donés llibertat de vot als seus membres. El seu president, Jordi Verdaguer, explica al Diari que dins de la formació “estem gairebé al 50%-50%, amb un marge d’un 5% amunt o avall”, una divisió que atribueix, en bona part, a la manca d’informació sobre els efectes negatius del text. “Molta gent no té prou informació, i cal explicar bé les conseqüències perquè es puguin formar una opinió informada”, assenyala.
Pel que fa a la seva posició personal, Verdaguer evita donar-la clarament, però admet que estarà “molt influenciada” per l’opinió dels seus fills quan arribi el moment de decidir, “perquè són ells els qui patiran l’impacte en el futur immediat”.
El president de CC reconeix que l’acord presenta avantatges evidents per a alguns sectors, “com el bancari o el sistema financer”, però alerta que d’altres “poden sortir perjudicats” per l’obertura al mercat europeu. Com a exemple, cita un àmbit que coneix de prop per la seva formació professional: el farmacèutic. “L’acord farà que les farmàcies només puguin adquirir productes acreditats a la UE, mentre que fins ara podien comprar medicaments d’altres mercats –sempre regulats– que aportaven beneficis al sector i que, si el text s’aprova, ja no tindran”, explica.
Davant d’aquesta realitat, Verdaguer defensa que cal “admetre que hi ha un impacte negatiu per a alguns sectors i intentar compensar-lo”. No pas amb ajudes directes, puntualitza, sinó amb mesures indirectes que facilitin l’adaptació, com ara “bloquejar noves entrades de farmàcies durant cinc o sis anys per donar temps a ajustar-se”. El primer pas, insisteix, és “reconèixer la realitat i parlar-ne obertament”.
Aquesta tasca comunicativa, remarca, és urgent, sobretot de cara a un eventual referèndum, perquè la ciutadania pugui votar amb tota la informació a sobre de la taula.
Referèndum
La comunicació és, doncs, un element clau per a Verdaguer, però en el context d’un possible referèndum pròxim adverteix que hi ha més factors en joc. Segons ell, “alguns partits voldran aprofitar el referèndum per condicionar els seus votants, uns cap al sí i altres cap al no, en funció dels seus interessos polítics”. Això, alerta, pot acabar complicant el debat, perquè després “caldrà justificar decisions tant a nivell de llista electoral com territorial”, fet que convertirà el vot en una mena de test polític al Govern més que no pas una valoració estricta del text. Tot i això, Verdaguer defensa que la via del referèndum és la millor opció. “Ja durant el mandat de Toni Martí es va decidir optar pel referèndum i no per un vot directe al Consell General, com a San Marino, on els partits decideixen directament”. “Crec que va ser una decisió molt encertada”, conclou Verdaguer, “perquè permet que cadascú es defineixi individualment”.
