SUCCESSOS
Un incendi a la teulada d’un edifici mobilitza sis dotacions de bombers al Tarter
El foc es va iniciar al tub d’una xemeneia i l’actuació es va allargar fins a les cinc del matí
Un incendi declarat ahir a la nit al Tarter va obligar a evacuar durant aproximadament una hora tots els veïns d’un edifici de cinc plantes. El foc es va iniciar al tub de la xemeneia i, quan els bombers van arribar al lloc dels fets, ja afectava la teulada de l’immoble. Els serveis d’emergència van rebre l’avís a les 22.40 hores i l’actuació es va allargar fins a les cinc del matí. A conseqüència de l’incendi, els residents del pis afectat, situat a l’àtic de l’edifici, no han pogut passar la nit al seu apartament.
Per extingir el foc es van activar sis dotacions de bombers: dues del parc del Pas de la Casa, una de Canillo i tres de Santa Coloma. En total, dotze efectius van participar en les tasques d’extinció i assegurament de la zona. No s’han registrat ferits.