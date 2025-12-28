SINISTRE
Ferit un motorista de 19 anys en un accident a l’avinguda Salou d’Andorra la Vella
El succés ha implicat un únic vehicle i ha tingut lloc aquest migdia
Un jove resident de 19 anys ha resultat ferit aquest migdia, en un accident de circulació registrat a l’avinguda Salou d’Andorra la Vella. Els fets han tingut lloc a les 12.26 hores. L’accident ha implicat un únic vehicle, una motocicleta amb matrícula andorrana, que conduïa el mateix jove. Com a conseqüència del sinistre, el conductor ha resultat ferit.