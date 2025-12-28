SUCCESSOS
Ferida una conductora de 19 anys en un accident a Soldeu
El sinistre ha tingut lloc aquest matí al punt quilomètric 18,950
Una conductora resident de 19 anys ha resultat ferida aquest diumenge al matí en un accident de circulació a la carretera general 2, a l’altura del punt quilomètric 18,950, a Soldeu. Els fets han tingut lloc cap a les 09.05 hores i han implicat un únic turisme amb matrícula del Principat. Com a conseqüència de l’accident, la jove ha patit ferides, segons ha informat el servei d’emergències. No han transcendit més detalls sobre l’estat de la conductora ni sobre les causes del sinistre.
Notícia pendent d'ampliació.