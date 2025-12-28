Religió
La Catedral de Santa Maria d’Urgell acull la cloenda de l’Any Jubilar
L’acte ha estat presidit pel bisbe Josep-Lluís Serrano, juntament amb el bisbe emèrit, Joan-Enric Vives
La Catedral de Santa Maria d’Urgell ha acollit avui la cloenda de l'Any Jubilar, en una celebració presidida pel bisbe d’Urgell, Mons. Josep-Lluís Serrano, juntament amb el bisbe emèrit, Mons. Joan-Enric Vives. L’acte ha comptat amb la presència de membres del Consell Episcopal, sacerdots de la diòcesi, representants de les delegacions diocesanes, un nombrós grup de religioses de la Congregació de la Sagrada Família d’Urgell i diversos moviments eclesials.
Els fidels han omplert el temple abans de l’inici de la celebració eucarística, que ha començat amb la processó d’entrada i el cant de l’Himne del Jubileu, dirigit per Mn. Antoni Elvira. La cloenda posa punt final a un any viscut sota el signe de la reconciliació i l’esperança.
Serrano ha agraït la tasca i la pregària de totes les persones que han participat en aquest Any Jubilar. El Jubileu, convocat pel papa Francesc sota el lema Pelegrins de l’Esperança, es va iniciar el 25 de desembre de 2024 i finalitzarà a Roma el 6 de gener de 2026. Durant l’homilia, el bisbe ha posat en relleu el sentit de família i de diòcesi, destacant la Catedral com a “casa mare” en la cloenda d’un any d’esperança. També ha recordat la crida del papa Francesc a viure el pelegrinatge com un camí d’esperança, fraternitat i confiança, sense oblidar les situacions de pobresa que impedeixen a moltes persones viure amb dignitat.
Després de l’homilia, les religioses de la Congregació de la Sagrada Família d’Urgell han renovat conjuntament els seus vots davant del bisbe.
La celebració d'avui tanca també el conjunt de pelegrinatges jubilars que, al llarg de l’any, han dut a terme comunitats parroquials, grups de joves, escoles i moviments eclesials tant a la Catedral de Santa Maria d’Urgell com al temple jubilar de la basílica del Sant Crist de Balaguer.