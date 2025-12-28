SEGURETAT
Activat el nivell 3 de perill d’allaus a tot el Principat per l’augment de temperatures
El perill d’allaus es troba en nivell 3 a tot el Principat, segons va informar el Servei Meteorològic. La neu més humida de les darreres hores s’ha dipositat sobre plaques de vent, una situació que pot afavorir els despreniments durant la jornada d’avui a causa de l’augment de les temperatures diürnes. Davant d’aquest escenari, es recomana una elecció prudent dels itineraris a la muntanya i una adaptació constant a l’estat del mantell nival. Protecció Civil ha fet una crida a la responsabilitat i a la seguretat i portar el material adequat i adaptar les sortides a les condicions existents.