Mobilitat
Retencions a diversos punts de la xarxa viària aquesta tarda
El trànsit dens s'ha registrat a la sortida del Principat per la frontera hispanoandorrana i a l’entrada de Canillo, el Tarter, Encamp i la Massana en sentit sud
La xarxa viària del país ha registrat aquesta tarda trànsit dens i retencions en diversos punts, segons ha informat el Servei de Mobilitat. Les principals afectacions s'han concentrat a la carretera general 1, a la sortida del Principat per la frontera hispanoandorrana. També s'han registrat cogestions a la carretera general 2, a l’entrada de Canillo en sentit sud. L'entrada del Tarter i d'Encamp en sentit sud, així com a la carretera general 4, a l’entrada de la Massana, també han patit afectacions.