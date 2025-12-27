Vídeos
Una rata sorprèn els vianants a l’avinguda Doctor Mitjavila aquest matí
L'animal ha intentat entrar en un dels locals del carrer sense èxit
Una rata ha estat vista aquest matí a l’avinguda Doctor Mitjavila, on es desplaçava ràpidament d’un costat a l’altre del carrer, un fet que ha causat estupefacció entre les persones presents, ja que es tracta d’una situació inusual. L'animal ha intentat entrar en algun dels locals del carrer sense èxit, segons testimonis presencials. De moment no s’han registrat incidències ni s’ha informat de cap actuació posterior arran de l’observació de l’animal.