ACTUACIONS POLICIALS
Quatre detinguts per conduir sota els efectes de l’alcohol
El cos de policia va informar de la detenció de quatre persones durant el transcurs de la setmana per conduir superant la taxa d’alcohol permesa. Dilluns, al voltant de les 22 hores, un home no resident de 49 anys va protagonitzar un accident al Pas de la Casa, després de col·lidir amb la terrassa d’un local de restauració. Afortunadament, no es van registrar ferits, però en sotmetre el conductor a la prova d’alcoholimetria, el resultat va ser de 2,24 grams per litre. Davant d’aquests fets, els agents van procedir a la seva detenció.
El conductor accidentat al Pas de la Casa va donar un resultat de 2,24 G/L
En el marc de la campanya específica de controls de seguretat viària que s’està duent a terme arreu del Principat, dos homes residents, de 24 i 47 anys, van ser aturats en controls rutinaris de la xarxa viària. En sotmetre’ls a les proves d’alcoholèmia, van donar resultats positius d’1,29 i 1,45 grams per litre d’aire expirat, respectivament, superant àmpliament el límit legal permès.
A més, la Policia va controlar un turista de 46 anys que circulava sense fer ús de l’enllumenat obligatori. Els agents el van aturar per aquesta infracció i, en realitzar-li la prova d’alcoholèmia, va donar una taxa d’1,39 grams per litre.
Detingut amb MDMA
Dimecres, cap a les 18.45 hores, la policia va controlar un home no resident de 24 anys que pretenia accedir per la frontera del Runer amb un turisme i que portava 1,4 grams d’MDMA.