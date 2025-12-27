DEMÒCRATES EQUIPARA ELS DRETS ALS DELS PARES BIOLÒGICS
Quaranta setmanes de permís el 2033 si s’adopta o acull un infant
El grup introdueix un preavís d’un mes per informar l’empresa del període de baixa
El projecte de llei per al foment de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’àmbit laboral ha tancat el període d’esmenes. L’oposició ha coincidit a reclamar que l’equiparació del permís per naixement que ara gaudeix la mare (vint setmanes per les quatre de l’altre progenitor) s’acceleri respecte al que preveu el text del Govern, però la bateria d’esmenes entrada per Demòcrates manté l’esperit original: equiparació progressiva i que culminaria el 2033 amb 40 setmanes en total. El que introdueix el grup de la majoria és l’equiparació del permís per naixement de fill biològic al que s’atorga per adopció o acolliment familiar. Si el projecte de llei aprovat per l’executiu estableix que l’augment progressiu de la baixa laboral culminaria el 2033 amb 38 setmanes, la proposta de Demòcrates iguala la mateixa escala de progressió i que aquell any s’arribi igualment a les 40 setmanes de permís. La motivació és “per equiparar totalment el règim del període de descans [...] amb el règim dels pares biològics”. En conseqüència, també s’introdueix que poden gaudir d’aquest període de descans la persona sola que adopta o acull i, indistintament, qualsevol de les dues persones adoptants o acollidores, “si escau, de forma simultània o successiva, sempre en períodes ininterromputs i sense que la durada total conjunta del període de descans pugui superar el període previst, excepte pel que respecta a les dues setmanes immediatament posteriors a la data de començament del còmput previst a l’apartat 7, que són de gaudiment obligatori i simultani”. El còmput del permís comença a comptar a partir que administrativament s’hagi formalitzat l’adopció o l’acolliment d’un menor.
Una altra de les aportacions és que s’introdueix un preavís d’un mes per tal que pares i mares, siguin biològics, adoptius o bé siguin famílies acollidores, comuniquin a l’empresa i a la CASS el període que usaran de baixa, una esmena que es justifica per tal que l’empresa pugui prendre les mesures organitzatives necessàries. DA, a més, proposen rebatejar el text que es començarà a discutir en comissió com a projecte de llei per al foment de la corresponsabilitat familiar i la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes.