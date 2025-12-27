Meteorologia
Precipitacions aquesta tarda abans d’un període d’estabilitat fins a Cap d’Any
Un nou front mediterrani deixarà neu a partir dels 1.500 metres, amb acumulacions més destacades a l’est
Els meteogrames del Centre Europeu indiquen precipitacions durant la tarda d’avui al Principat, associades a una pertorbació mediterrània que afectarà el país amb un nou front, segons el Servei Meteorològic Nacional. La previsió mostra que les precipitacions seran més abundants a l’est del país, amb neu a partir dels 1.500 metres d’altitud i acumulacions que poden arribar fins als 10 centímetres als cims. Els models apunten a una obertura de clarianes i a una tendència a l’estabilitat atmosfèrica a partir de demà, que es podria mantenir com a mínim fins a Cap d’Any. Aquesta evolució marcarà una millora progressiva del temps després de l’episodi de precipitacions previst per a les pròximes hores.