SEGURETAT
Nivell 3 de perill d’allaus a tot el Principat
L’augment de les temperatures pot facilitar despreniments i Protecció Civil demana prudència
El perill d’allaus es troba en nivell 3 a tot el Principat, segons ha informat el Servei Meteorològic. La neu més humida de les darreres hores s’ha dipositat sobre plaques de vent, una situació que pot afavorir els despreniments durant la jornada de demà a causa de l’augment de les temperatures diürnes. Davant d’aquest escenari, es recomana una elecció prudent dels itineraris a la muntanya i una adaptació constant a l’estat del mantell nival.
Protecció Civil també ha fet una crida a la responsabilitat i a la seguretat. L’organisme recorda la importància de consultar el Butlletí de Perill d’Allaus, portar el material adequat i adaptar les sortides a les condicions existents per gaudir de la neu amb seguretat.