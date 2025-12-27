TRANSPORT PÚBLIC NACIONAL
Govern vol renovar les marquesines i treure’n rendiment publicitari
El contracte inclou la neteja, el manteniment, la renovació i l’explotació de 25 parades de bus
El Govern ha obert un concurs públic per adjudicar la concessió administrativa del subministrament, la gestió, el manteniment i l’explotació publicitària de les marquesines i altres infraestructures associades al transport públic nacional. La licitació, impulsada pel Departament d’Energia i Transports, inclou les parades de la línia de bus exprés i els sistemes d’informació a l’usuari instal·lats en diversos punts del país.
El contracte preveu que un únic adjudicatari assumeixi la gestió integral de les marquesines que són competència del Govern, actualment 25 estructures repartides en 17 parades, així com el manteniment i la neteja dels monitors informatius col·locats tant a les parades com en altres equipaments públics. Aquests dispositius, gestionats tecnològicament per FEDA Solucions, mostren informació sobre horaris, freqüències i recorreguts de les línies nacionals.
S’hauran de reservar espais gratuïts per a publicitat institucional
La concessió inclou també l’explotació publicitària dels paravents de les marquesines i d’una part dels monitors digitals, amb l’autorització prèvia del Govern i dins dels límits fixats pel reglament vigent. En aquest sentit, el plec estableix que fins a un 15% de l’espai o del temps de pantalla es podrà destinar a contingut publicitari. A canvi, l’empresa adjudicatària haurà de reservar gratuïtament una part dels suports per a campanyes institucionals, tant en format físic com digital.
La concessió també inclou la gestió dels monitors digitals informatius
Pel que fa al manteniment, el plec fixa obligacions estrictes en matèria de neteja, conservació i reposició d’elements malmesos per l’ús o el vandalisme. Les marquesines, els bancs, els pals de senyalització i les papereres hauran de revisar-se periòdicament, amb terminis de resposta ràpids en cas de desperfectes que puguin afectar la seguretat dels usuaris. L’adjudicatari també haurà d’assumir el trasllat de les parades quan sigui necessari.
El concurs contempla igualment la renovació progressiva de les marquesines, amb diferents nivells de qualitat dels materials, així com la possible instal·lació de nous elements, com pantalles informatives, sistemes de senyalització o equipaments addicionals. Els licitadors hauran de presentar un pla de renovació coherent amb la seva oferta econòmica i amb una previsió de la vida útil del contracte.
Segons estableix el plec, les empreses que vulguin optar a la concessió hauran de disposar d’una oficina tècnica permanent al Principat i assumir el risc econòmic de l’explotació, inclosa la responsabilitat civil derivada del servei.