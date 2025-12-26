Mobilitat
Trànsit dens al centre de Sant Julià de Lòria en sentit nord
La circulació es veu afectada en aquest tram de la xarxa viària
La carretera general 1 pateix retencions avui al centre de Sant Julià de Lòria, en sentit nord, segons ha informat el Servei de Mobilitat. La informació facilitada indica que la circulació es veu alentida en aquest punt de la xarxa viària, fet que pot provocar congestions puntuals. Les autoritats recomanen extremar la prudència i, si és possible, preveure més temps de desplaçament mentre es mantingui aquesta situació.