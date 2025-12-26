SUCCESSOS
Evacuada a Barcelona una esquiadora en estat greu després d'un accident a Soldeu
La víctima va ser traslladada inicialment a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i posteriorment a l’Hospital de Sant Pau
Una dona de 31 anys ha resultat ferida de molta gravetat aquest dimecres a la tarda en un accident d’esquí a Soldeu. Els agents del SUM van atendre l'esquiadora i van traslladar-la a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell després de l'incident, on va ser atesa inicialment. A causa de la gravetat del seu estat, els equips mèdics van decidir activar un trasllat en helicòpter fins a l’Hospital de Sant Pau, a Barcelona, per tal que pogués rebre atenció especialitzada.