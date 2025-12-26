POSSESSIÓ D'ESTUPEFAENTS
Detingut un home amb MDMA a la frontera del riu Runer
Els fets van tenir lloc dimecres a la tarda quan el jove de 24 anys accedia al Principat
La policia va controlar dimecres a la tarda un home no resident de 24 anys a la frontera hispano-andorrana del riu Runer quan accedia al Principat en un turisme particular. Els fets van tenir lloc cap a les 18:45 hores i durant el control, els agents li van localitzar 1,4 grams d’MDMA, segons ha informat el cos. Davant d’aquests fets, es va procedir a les actuacions corresponents, d’acord amb la legislació vigent.