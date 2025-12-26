METEOROLOGIA
Breus precipitacions per Sant Esteve abans de l'arribada d'un nou front
Les nevades arribaran demà, especialment per sobre dels 1.600 metres d’altitud
Les darreres nevades han deixat gruixos de neu nova lleugerament modelats pel vent a diversos punts del país. Les zones elevades com la Tossa d’Espiolets no han registrat acumulacions destacables, mentre que les precipitacions han estat més importants a l’est del país. Segons la previsió meteorològica, la pertorbació mediterrània que ha afectat el Principat ofereix una petita treva avui, diada de Sant Esteve, amb precipitacions més febles i intermitents. L’arribada d’un nou front tornarà a portar nevades demà, especialment per sobre dels 1.600 metres d’altitud, amb acumulacions més abundants a l’est del país. Les condicions meteorològiques continuaran marcades per la variabilitat pròpia d’aquesta situació atmosfèrica.