DETENCIONS
Arrestat un conductor begut al Pas després de col·lidir contra la terrassa d’un restaurant
Els fets van tenir lloc dilluns a la nit; la resta de detencions de la setmana han estat per conduir sota els efectes de l’alcohol
Un home no resident de 49 anys va ser detingut dilluns a les 22.05 hores al Pas de la Casa, després de col·lidir amb el seu vehicle contra la terrassa d’un local de restauració de la localitat. Els agents de policia van obtenir un resultat de 2,24 grams d’alcohol per litre de sang, en efectuar-li la prova d'alcoholimetria.
L'actuació s’emmarca en el conjunt de detencions practicades per conducció sota els efectes de l’alcohol al llarg de la setmana. La policia també ha arrestat dos homes residents de 24 i 47 anys que van ser aturats en controls rutinaris a la xarxa viària, en el marc de la campanya de controls de conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues, amb taxes d’1,29 i 1,45 g/l, respectivament.
D’altra banda, un turista de 46 anys va ser controlat després de circular sense fer ús de l’enllumenat obligatori i va donar una taxa d’1,39 g/l en la prova d'alcoholimetria.