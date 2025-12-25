Successos
Ferit un turista de 45 anys en un accident a Racons
El conductor ha estat sancionat per no dur els equipaments especials per circular amb la carretera nevada
Un turista de 45 anys ha resultat ferit en un accident a la carretera General 2 a l'altura de Racons. a Canillo. La policia ha rebut l'avís a les 9.54 hores i s'ha traslladat fins al lloc dels fets. Allà els agents han sancionat al conductor, per l'artícle. 72.2 del Codi de la Circulació, ja que no duia els equipaments especials per circular amb la carretera nevada. En l'accident només s'ha vist implicat un vehicle amb matrícula espanyola.